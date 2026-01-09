Asya piyasalarında spot altın, erken saatlerde yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4.458,10 dolar seviyesine indi. Altın, 26 Aralık’ta 4.549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD vadeli işlemler piyasasında ise şubat teslimatlı altın kontratları yüzde 0,2 artışla 4.467,60 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN DA SERT DÜŞTÜ

Ons altındaki düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, cuma günü yüzde 0,1 oranında gerileyerek 6.189 lira seviyesine indi.

DOLAR GÜÇLENDİ PİYASALAR ABD'DEN GELECEK VERİLERE ODAKLANDI

ABD doları, Asya seansının başında değer kazandı. Piyasalarda bir yandan tarım dışı istihdam verisi beklenirken, diğer yandan ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın acil durum vergileri yetkilerine ilişkin vereceği karar yakından izleniyor.

FED BEKLENTİSİ VE İSTİHDAM VERİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları sınırlı artış gösterdi. İşten çıkarmaların düşük seyretmesi ve şirketlerin mevcut çalışanlardan daha fazla verim almaya yönelmesi dikkat çekti. Piyasalar bu yıl en az iki faiz indirimi beklentisini korurken, Fed’in para politikasına ilişkin sinyaller açısından tarım dışı istihdam verisi kritik görülüyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINA DESTEK VERİYOR

ABD Senatosu, Trump’ın Venezuela’ya yönelik olası askeri adımlarının Kongre onayına bağlanmasını öngören tasarıyı ilerletti. Trump ise ABD’nin Venezuela üzerindeki “denetiminin” uzun yıllar sürebileceğini dile getirdi. Düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik belirsizlikler, uzun vadede faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları desteklemeyi sürdürüyor.

HSBC:ALTIN 5 BİN DOLARI GÖREBİLİR

CNBC-e’de yer alan habere göre HSBC, artan jeopolitik riskler ve küresel borçluluğun etkisiyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk yarısında 5 bin dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Diğer değerli metallerde sert düşüşler

Altındaki geri çekilme, diğer değerli metalleri de olumsuz etkiledi:

Gümüş: Yüzde 1,5 düşüşle 75,71 dolara indi. Aralık sonunda 83,62 dolar ile rekor kırmıştı.

Platin: Yüzde 2,9 değer kaybederek 2.202,50 dolar seviyesine geriledi. Geçen hafta 2.478,50 dolar ile zirve yapmıştı.

Paladyum: Yüzde 2,1 düşüşle 1.749,25 dolar oldu.