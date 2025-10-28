Rekorlar sonrası yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor.

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği’nin (LBMA) Kyoto’daki yıllık toplantısına katılan delegeler, altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 4 bin 980 dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yüzde 27’lik bir artışa işaret ediyor.

Bu yıl şimdiye kadar yüzde 50'ye yakın yükselen altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık artışına ilerliyor. Mart ayında 3 bin dolar, ekim ayında ise 4 bin dolar psikolojik eşiğini aşan altın, 20 Ekim’de ons başına 4 bin 381 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

LBMA anketinin sonuçları, konferanstaki katılımcılara sunuldu. Delegeler, siyasi gerginlikler, ABD tarifelerine ilişkin belirsizlik ve son dönemdeki “fırsatı kaçırma korkusunun” fiyat artışında etkili olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ DE ARTIŞA GEÇECEK

LBMA delegeleri ayrıca, gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 46 dolardan 59 dolara çıkacağını öngördü.

Bu yıl yüzde 62 artan gümüş, 17 Ekim’de 54,5 dolarla rekor kırdı. Platin fiyatlarının 1544 dolardan 1816 dolara, paladyumun ise 1364 dolardan 1709 dolara yükseleceği tahmin edildi.