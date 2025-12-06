Altın piyasalarında son haftalardaki sert düşüş bugün de hız kesmedi. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, 52 haftalık yükseliş trendine ara verdikten sonra beş haftadır aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Hem ons hem de gram fiyatlarında kayıplar devam ediyor.

ONS ALTIN 4 BİN 192 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Gün içinde 4.192 dolara kadar çekilen ons altın, şu sıralar 4.198 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda. Küresel piyasalarda artan temkinli hava, doların hareketleri ve yatırımcıların kar satışları ons fiyatında baskı oluşturmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 737 LİRADA

Yurtiçinde ise gram altın, ons tarafındaki düşüşün yanı sıra kur hareketlerinin de etkisiyle 5 bin 737 liradan işlem görüyor. Son haftalarda yaşanan küresel düşüş dalgası, yerel altın fiyatlarını da aşağı çekmiş durumda.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ OLASI NEDENLER

Son 24 saatte piyasalarda etkili olan gelişmeler, altın fiyatlarını baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor:

Fed beklentileri: ABD’den gelen son ekonomik sinyaller yatırımcıların faiz indirimi sürecine ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi. Bu tablo, kısa vadede altına olan talebi azaltıyor.

Kar satışları: Yıl boyunca güçlü performans gösteren altında yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi satış baskısını artırıyor.

Belirsizlik öncesi pozisyon boşaltma: ABD’den gelecek yeni makro veriler öncesi temkinli duruş, güvenli liman talebinin zayıflamasına neden oluyor.

Kur etkisi: Dolar/TL’deki dalgalanma da gram altının yönünü belirleyen önemli faktörlerden biri.