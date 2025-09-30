Küresel piyasalarda altına yönelik beklentiler giderek güçleniyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yayımladığı son raporda altın piyasalarının boğa senaryosuna yöneldiğini belirterek, fiyatların rekor seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.

2026 İÇİN 4200 DOLAR TAHMİNİ

UBS’nin değerlendirmesine göre, altının ons fiyatı 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolara yükselebilir. Banka, daha önce yayımladığı raporda 2025 sonu için tahminini ons başına 3 bin 800 dolara, 2026 ortası için ise 3 bin 900 dolara yükseltmişti.

DOLARIN ZAYIFLAMASI VE MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINI FIRLATTI

Raporda, bu iyimser senaryonun arkasında ABD dolarındaki zayıflama, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve artan ETF yatırımlarının bulunduğu kaydedildi. UBS, yatırımcılara portföylerinde altına orta tek haneli oranlarda, yaklaşık yüzde 4–7 düzeyinde yer vermelerini önerdi.

ALTIN ENFLASYONA VE RİSKLERE KARŞI GÜVENCE

Banka, altının hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyona sahip olması nedeniyle enflasyon ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı. Bununla birlikte, fiyat dalgalanmaları ve ABD para politikasındaki olası değişimlerin de yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken riskler arasında yer aldığı ifade edildi.