Küresel piyasalarda altına yönelik beklentiler giderek güçleniyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yayımladığı son raporda altın piyasalarının boğa senaryosuna yöneldiğini belirterek, fiyatların rekor seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.
2026 İÇİN 4200 DOLAR TAHMİNİ
UBS’nin değerlendirmesine göre, altının ons fiyatı 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolara yükselebilir. Banka, daha önce yayımladığı raporda 2025 sonu için tahminini ons başına 3 bin 800 dolara, 2026 ortası için ise 3 bin 900 dolara yükseltmişti.
DOLARIN ZAYIFLAMASI VE MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINI FIRLATTI
Raporda, bu iyimser senaryonun arkasında ABD dolarındaki zayıflama, merkez bankalarının devam eden altın alımları ve artan ETF yatırımlarının bulunduğu kaydedildi. UBS, yatırımcılara portföylerinde altına orta tek haneli oranlarda, yaklaşık yüzde 4–7 düzeyinde yer vermelerini önerdi.
ALTIN ENFLASYONA VE RİSKLERE KARŞI GÜVENCE
Banka, altının hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyona sahip olması nedeniyle enflasyon ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı. Bununla birlikte, fiyat dalgalanmaları ve ABD para politikasındaki olası değişimlerin de yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken riskler arasında yer aldığı ifade edildi.
|Özellik
|Boğa Piyasası (Bull Market)
|Ayı Piyasası (Bear Market)
|Fiyat Hareketi
|Uzun süreli yükseliş
|Uzun süreli düşüş
|Yatırımcı Duygusu
|İyimser, alım eğilimi yüksek
|Kötümser, satış eğilimi yüksek
|Ekonomik Beklenti
|Büyüme, güçlü talep, güven
|Durgunluk, talep düşüşü, belirsizlik
|Örnek
|Altın fiyatının 2026 ortasına kadar 4.200 dolara yükselmesi beklentisi
|Hisse senetlerinin sürekli değer kaybetmesi
|Strateji
|Alım yapmak, pozitif getiri hedeflemek
|Satış yapmak veya nakit/altın gibi güvenli varlıklara geçmek