Küresel piyasalar yeni günde karışık seyir sergiliyor. Cuma günü yapılacak olan Jackson Hole toplantısı öncesinde piyasalar temkinli hareketleniyor. Toplantıda Fed başkanı Powell'ın vereceği mesaj yakından takip edilebilir. Powell'ın konuşmasında, faiz politikasına dair sinyaller ön plana çıkabilir.

Güçlü dolar etkisiyle altın fiyatları yeni günde 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dünü 3 bin 315 dolar ile 3 bin 345 dolar aralığında geçiren ons altın 3 bin 311 dolara kadar geriledi. Yeni günde ise sabah seansında 08.26'da 3 bin 318 dolar seviyesinde bulunuyor.



DOLAR YÜKSELDİ, RİSK İŞTAHI ARTIYOR

ABD dolar endeksi, son bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Güçlü dolar etkisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD, Ukrayna ve Rusya arasında son günlerde atılan diplomatik adımlar da risk iştahını artırarak altına olan talebi azalttı.

DOLAR/TL 41 LİRAYA YAKLAŞTI

Öte yandan döviz kurlarında da yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Güçlü dolar ve zayıf Türk Lirası, dolar/TL yeni rekorları gündeme getiriyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.29'da 40,92 seviyesine yükselerek yeni rekor tazeledi. Dolar/TL bu yükselişiyle 41 lira seviyesine merdiven dayadı.

Euro/TL'de de kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.29'da 47,59 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki düşüşlerin etkisiyle karışık bir seyir sergiliyor. gram altın bugün sabah seansında 08.28'de 4 bin 360 lirada hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 361 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 417 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.