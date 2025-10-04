Altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD’de hükümetin kapanma riski ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından ons altın tarihi zirvelere tırmanırken, Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

KÜRESEL ETKENLER FİYATLARI YÜKSELTTİ

ABD’de istihdam verilerinin beklentileri karşılamaması ve hükümetin kapanma ihtimali altına olan talebi artırdı. Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlenirken, ons altın 3.884 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA REKOR

Ekim ayına hızlı başlayan gram altın, küçük bir artışla dikkat çekti. Bugün itibarıyla gram altın 5.208 TL’den alınırken, 5.209 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 8.334 TL alış ve 8.517 TL satış fiyatıyla güne başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 5.208,97 TL – Satış 5.209,75 TL

Çeyrek Altın: Alış 8.334,35 TL – Satış 8.517,94 TL

Yarım Altın: Alış 16.616,61 TL – Satış 17.035,88 TL

Tam Altın: Alış 34.751,00 TL – Satış 35.085,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 33.337,41 TL – Satış 33.967,56 TL

Ata Altın: Alış 35.374,38 TL – Satış 36.263,26 TL

22 Ayar Bilezik (gram): Alış 4.863,07 TL – Satış 5.093,05 TL

14 Ayar Bilezik (gram): Alış 2.933,89 TL – Satış 3.998,40 TL

Gremse Altın: Alış 86.556,00 TL – Satış 87.510,00 TL

Altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de vatandaşların gündeminden düşmüyor. Özellikle ons altının tarihi zirvelerde seyretmesi, iç piyasada gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatlarının da yükselişini destekliyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.