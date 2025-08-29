Altın fiyatları son günlerde yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle Fed'in 17 Eylül tarihinde yapacağı toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisi altın tarafına güç veriyor. KKM'den çıkan paranın bir miktar altına yansımansın söz konusu olacağı belirtiliyor. Eylül ayında gram altının eylülde 5 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Sözcü TV'ye konuk olan Ekonomist Devrim Akyıl altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ekonomist Devrim Akyıl şu ifadelere yer verdi:

Trump'ın Fed'e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerini gündeme gelme ihtimali var. Fed'in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak. Güvenli limanlar içinde altın gümüş ve platin yükselişiyle diğer yatırım araçları arasından dikkat çekeneler olacak. 9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükselişe devam edebilir.

Önümüzdeki günlerde Eylül-Kasım gibi zamanlarda bu Trump hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşı altına destek verecek. Eylül ayı çok enteresan bir ay olacak özellikle yurtdışı borsalarda anormal şişme vardı bu da borsalarda düzeltme meydana getirebilir. Bu sırada altın ve gümüş sığınılan liman olabilir. O süreçte yeni bir zirve gelebilir. Ancak piyasalarda kısa vadeli çöküş yaşanırsa bir miktar kısa süreli geri çekilme olabilir.

Şu an faizlerde yumuşama dalgası var, bunlara ek olarak, Japonya'nın faizleri yükseltme ihtimali var. Burada faiz artırımı gelirse, piyasalarda sert dalgalanmalar meydana getirebilir.