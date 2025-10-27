Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırarken ardından yatırımcılar, her fırsatı değerlendirmek için kuyumculara akın etmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 4 bin 381 dolar seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yenilemişti. Yükselen altın fiyatları karşısında yatırımcılar fırsatı kaçırmamak iç kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ancak altındaki bu yükseliş geçtiğimiz hafta durdu. Ons altın yüzde 7'ye yakın gerileyerek 12 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4 bin 113 dolardan tamamlayan ons altında haftalık kayıp 138 dolar oldu.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Bloomberg’e konuşan farklı ülkelerdeki yatırımcılar, altına olan talebin azalmadığını belirtti. Bangkok’un altın alışveriş merkezi Chinatown’da çalışan 57 yaşındaki tekstil işçisi Sunisa Kodkasorn, “Altın en güvenli yatırımdır. Fiyatların düştüğünü görünce tüm paramızı bir araya getirdik ve almaya geldik.” ifadelerini kullandı.

Kodkasorn’un yanı sıra Singapur’dan ABD’ye kadar birçok kuyumcu, fiyatlardaki düşüş sonrasında mağazalara büyük bir alım talebi geldiğini bildirdi. Fakat bazı müşteriler, küçük külçe altınların tükenmesi sebebiyle istedikleri alımı gerçekleştiremedi.

BAZI ÜLKELER SATIŞ REKORU KIRDI

Singapur’daki BullionStar şirketinin genel müdür yardımcısı Pete Walden, salı gününün şirket tarihindeki en yoğun satış günü olduğunu söyleyerek, “Mağaza açılmadan önce kuyruk vardı, alıcı sayısı satıcılardan çok fazlaydı. Birçok kişi bunu ‘düşüşte alım’ fırsatı olarak değerlendirdi.” dedi.

ABD merkezli Money Metals Exchange LLC yöneticisi Stefan Gleason ise, “fırsat kollayan” yatırımcılardan gelen yoğun talep sebebiyle siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Tokyo’nun lüks Ginza semtinde yaşayan Vietnamlı öğrenci Hang Viet de Tanaka Precious Metal Group şubesinde küçük bir külçe almak için sıradaydı. Viet, “Uzun vadede altının yükseleceğine inanıyorum, bu düşüşü bir fırsat olarak görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞERLİ METALLERDE "DÜZELTME" SINIRLI OLDU

Fiyatların zirveye ulaşmasından kısa süre önce değerlendirmede bulunan Nicky Shiels, “Boğa piyasaları sürdürülebilir olmak için sağlıklı bir düzeltmeye ihtiyaç duyar. Fiyatlar konsolide olmalı ve dengeli bir yükseliş trendine dönmeli.” şeklinde konuştu.

Yatırımcılar, altındaki düşüş için birçok sebebin olduğunu söyledi. Bazılarına göre hedge fonlar kâr realizasyonuna giderken, bazıları Çin bankalarının satış yaptığını öne sürdü.

ANALİSTLER ALTIN PİYSASINDA TEMKİNLİ

Değerli metal, yıl içinde zaten rekor kırmışken sadece iki ayda yüzde 30 oranında değer kazanmıştı. Buna rağmen analistler, piyasadaki düzeltmenin genel yükseliş trendini değiştirmeyeceği görüşünde birleşiyor.

Londra Kıymetli Madenler Birliği’nin yıl başında yaptığı ankette, analistlerin tamamına yakını fiyatların artacağını öngörmüş ancak hiçbiri 2025 boyunca altının 3 bin 300 doların üzerine çıkacağını tahmin etmemişti.

JPMorgan Chase & Co.’dan Gregory Shearer, son raporunda “Kâr realizasyonu yapan yatırımcıların satışları, merkez bankaları ve diğer fiziksel alıcıların talebiyle dengelenecek. Bu da düzeltmenin sınırlı kalmasını sağlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YÜKSELİŞE DESTEK VERİYOR

Geçmişte altın fiyatlarının zirveden sonra uzun süre toparlanamadığı dönemler olsa da, mevcut yükselişin temelinde merkez bankalarının güçlü alımları bulunuyor. 2022’de Rusya Merkez Bankası’na uygulanan yaptırımların ardından hız kazanan bu alımlar, küresel borç seviyelerine ilişkin endişelerle birlikte fiyatları destekliyor.

Shearer, tahminlerinde altının gelecek yılın son çeyreğinde ortalama 5 bin doların üzerinde seyredeceğini belirterek, merkez bankalarının piyasadan çekilmesinin en büyük risk faktörü olabileceğini vurguladı.