Fed'in faiz indirimleri olasılığı ve merkez bankasının geleceğine ilişkin artan endişeler, değerli metallerdeki uzun yıllardır süren yükselişe yeni bir ivme kazandırarak altın fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine kapıyı ihtiyatlı bir şekilde açmasının ardından, ABD merkez bankasının bu ay faiz indirimine gideceği beklentileri son yükselişi tetikledi.

Bu Cuma açıklanacak önemli ABD istihdam verileri, giderek zayıflayan işgücü piyasasına dair işaretleri güçlendirecek ve faiz indirimini destekleyecek gibi görünüyor.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in yaptığı açıklamada Fed'in bağımsız kalması gerektiğini söyleyerek kurumun "çok fazla hata yaptığını" belirtti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın yönünü yukarı çevirerek yeni bir rekora imza attı. Haftanın ikinci işlem gününde 3 bin 508 dolara yükselerek tüm zamanların rekoru kırdı. Sabah seansında 08.05'te ons altın 3 bin 494 dolarda bulunuyor.

Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde alımların güçlü şekilde devam ettiği görülürken, İchimiko'nun ise yükseliş sinyaline devam edebileceği ihtimali görülüyor.

GRRAM ALTINDAN YEN İ REKOR

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle gram altın yönünü yukarı çevirdi. Hafta başına yükselişle başlayan gram altın iki gündür rekor üstüne rekor kırdı. Bugün sabah seansında 08.09'da 4 bin 641 lirada bulunuyor.

KAPALI Ç AR Ş I ALTIN F İ YATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 639 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

Gram altın: 4 bin 635

Çeyrek altın: 7bin 561

Yarım altın: 15 bin 122

(Cumhuriyet altını) Tam altın: 30 bin 103

Gremse altın: 75 bin 142

Has altın: 4 bin 621