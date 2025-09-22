Piyasaların parlayan yıldızı olan altın, Kapalıçarşı’da tarihi 5.000 lira eşiğini aşarken, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Gram altın 4.780 liranın üzerinde kaldığı sürece her geri çekilme kademeli alım fırsatıdır. Bu seviyelerde kaldıkça altınlarımızı, gümüşlerimizi tutalım” yorumunu yaptı.

‘POZİTİF HAVA OLABİLİR’

Eryılmaz, ons altında ise ‘kırmızı çizgisi’nin 3.600 dolar seviyesi olduğunu belirterek “Bu seviyeye kadar altında geri çekilmeler olsa da büyük bir düşüş gerçekleşmez” tahminini yaptı.

“Kısa vadede altın için olumluyum. Resesyon çıkmazsa gümüş için de olumluyum” diye konuşan Filiz Eryılmaz, altın sertifikası ve gram altın arasındaki fiyat farkının yüzde 19’a ulaştığını hatırlattı. CHP’de Özgür Özel’in yeniden başkan seçildiği kurultayın yapılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıklamasının borsayı olumlu etkileyeceğini düşünen Eryılmaz, “Türkiye-ABD ilişkilerinde atılan adımlar borsada pozitif hava yaratıyor. Bu hafta yükselme isteği ön planda olan bir endeks görebiliriz” dedi. 10.900 puanın üzerinde kaldığı sürece borsada ‘pozitif’ seyrin süreceğini söyleyen Eryılmaz, Trump ile yapılacak görüşmelerin savunma sanayi şirketlerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

PİYASALARIN YÖNÜNÜ ENFLASYON VERİSİ BELİRLEYEBİLİR

Piyasaların ilk büyük sınavının 3 Ekim’de açıklanacak enflasyon verisi olacağını söyleyen Filiz Eryılmaz, “Yüksek enflasyon borsada satışlara neden olabilir düşük veri ise endekse güç verir” dedi.