Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasına ilişkin tahminlerinde dikkat çekici bir güncellemeye gitti. Banka, artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin etkisiyle ons altın fiyatlarına dair hedeflerini yukarı çekti.

ALTIN TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

UBS’in güncel projeksiyonuna göre, 2026 yılının mart, haziran ve eylül aylarında ons altın fiyatı için hedef seviye 5 bin dolar olarak belirlendi. Bu rakam, bankanın daha önce paylaştığı 4 bin 500 dolarlık tahmine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan UBS, 2026’nın son çeyreğinde altın fiyatlarında temkinli bir düzeltme beklentisini de koruyor. Bankanın değerlendirmesine göre ons altın, yılın son aylarında 4 bin 800 dolar seviyesine doğru hafif bir geri çekilme gösterebilir.

Banka tarafından yapılan açıklamada, altına yönelik stratejinin sürdüğü vurgulanarak, “Uzun pozisyonumuzu sürdürüyor ve fiyat hedefimizi yukarı çekiyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu değerlendirme, UBS’in orta ve uzun vadede altın piyasasına yönelik iyimser duruşunu koruduğunu ortaya koyuyor.

UBS’in tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinde, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik riskler ve belirsizlik ortamının etkili olduğu belirtiliyor.

Bankaya göre, güvenli liman talebinin güçlü kalması, önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.