Altın yeni günde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler piyasalar üzerinde etkili oluyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı açıklanamayan istihdam verilerinin Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Resmi ekonomik verilerin eksikliği, Aralık ayında Fed’den başka bir faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

FED ÜYELERİ AYRIŞTI

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının ek faiz indirimlerinde “yavaş ilerlemesi” gerektiğini söyleyerek tahminleri düşürdü.

Fed Guvernörü Chris Waller ise yaptığı açıklamada, faizlerin gelecek ay düşürülmesini desteklediğini çünkü hızlanan enflasyondan ziyade zayıflayan işgücü piyasasından daha fazla kaygı duyduğunu belirtti.

ONS ALTIN KRİTİK BÖLGEDE

Kritik veriler öncesinde altın fiyatları kritik 4 bin dolar sınırında bulunuyor. Bugün sabah seansında 08.23'te 4 bin 18 dolarda hareketleniyor. Ons altında kritik 4 bin dolar sınırı altının kaderini belirleyecek. Bu 4 bin dolar sınırın altına gerilerse fiyatla çakılabilir. Ancak 4 bin dolar üzerine çıkıp bu seviyeyi korursa yükselişler hız kazanabilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle, yönünü aşağı çevirdi.

Gram altın sabah seansında 08.23'te 5 bin 464 liradan satılıyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalı çarşıda gram altın, 5 bin 712 liradan satılıyor.

