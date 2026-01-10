ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın tarifelerine ilişkin kararını cuma günü açıklamadı. Ayrıca ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi, işsizlik verilerinin gerilemesi de altının güçlenmesini destekledi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,5'tan yüzde 4,4'e geriledi.

60 bin beklenti olan istihdam verisi 50 bin gelerek risk iştahını artırdı.

ALTIN HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Sabah seansında ons altın rekor seviye olan 4 bin 549 dolara yakın seyrederken TSİ 10.49'da 4 bin 509 dolarda hareketleniyor.

Gram altın ise 6 bin 232 lirada bulunuyor. Yurt içinde gram altının yükselmesindeki faktörlerden biri de altın ithalatında kotanın iç piyasa fiyatlarını etkilemesi.