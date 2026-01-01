Dünyada altın fiyatları peş peşe rekorlar kırdığı 2025'i geride bıraktı. Ülkeler altın kaçakçılığına karşı yeni stratejiler üreterek altın ticaretine doğrudan müdahaleye başladı.

Madagaskar Merkez Bankası Başkanı Aivo Andrianarivelo, ülkede üretilen ve yıllık değeri yaklaşık 2,8 milyar doları bulan 20 ton altının neredeyse tamamının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını açıkladı. Suç örgütlerinin helikopterler ve sofistike ulaşım araçları kullandığını belirten Andrianarivelo, devletin vergi ve döviz kaybını önlemek için altın ticaretine doğrudan müdahale etmeye başladıklarını duyurdu.

REKOR FİYATLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNİ İŞTAHLANDIRIYOR

Altının ons fiyatının 4.300 doların üzerine çıkarak rekor kırması, kayıt dışı madencilik ve kaçakçılığı küresel bir kriz haline getirdi. Financial Times'ın aktardığına göre Dünya Altın Konseyi (WGC) CEO’su David Tait, her yıl küçük ölçekli madenciler tarafından üretilen yaklaşık 1.000 ton altının büyük bir kısmının suç şebekelerinin eline geçtiği konusunda uyardı. Tait, "Altın fiyatlarındaki bu ralli, suç örgütleri için devasa bir gelir kaynağına ve çevresel bir felakete dönüşebilir" dedi.

GANA VE EKVADOR'DA YEREL ALIM HAMLESİ

Gana, "GoldBod" adını verdiği merkezi alım grubuyla cıva kirliliği ve yasa dışı madencilikle mücadele ederken Ekvador, madencileri sisteme dahil etmek için hızlı ödeme ve rekabetçi fiyat modelini benimsedi. Ekvador Merkez Bankası yetkilisi Diego Encalada, madencileri kayıt dışı kanallardan uzak tutmak için 48 saat içinde ödeme yaptıklarını belirtti.

MADAGASKAR REZERVLERİNİ DÖRT KATINA ÇIKARACAK

Madagaskar, mevcut 1 tonluk altın rezervini 4 tona çıkarmayı hedefliyor. Yerel madencilerden alınan altınlar yurt dışında rafine edilerek ya döviz rezervine dönüştürülüyor ya da doğrudan merkez bankası stoklarına ekleniyor. Başarıyla uygulanması halinde bu program, ülkenin resmi ihracat kalemlerinde vanilya ve nikelin gerisinde kalan altını hak ettiği şeffaf ve yasal konuma taşıyacak.