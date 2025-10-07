Altın fiyatları, küresel piyasalarda yeni rekorları kırmaya devam ediyor. ABD hükümetinin kapanması ve Avrupa’da artan siyasi belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, ons altın 4 bin dolar eşiğine bir adım daha yaklaştı. Resmi rakamlarda ise gram altın 5 bin 327 TL seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan faiz indirimi olasılığı da altın fiyatlarına destek veriyor. Piyasalar hâlâ bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini öngörüyor. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için cazibeyi artırıyor.

ONS ALTIN 4 B İ N DOLARA YAKLA Ş TI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ons altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın sene beklentisi olan 4 bin dolara yaklaştı. Bugün sabah seansında 08.08'de 3 bin 993 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTINDAN YEN İ REKOR

Ons altın dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Resmi rakamlarda gram altın bugün sabah seansında 08.11'de 3 bin 334 dolarda yukarı yönlü hareketleniyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 536 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

BANKACILIK DEV İ TAHM İ N İ N İ Y Ü KSELTT İ

Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini açıkladı. Bankacılık devi sene sonu beklentisini ise 4 bşin 900 dolara yükseltti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.