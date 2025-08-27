ABD'de yaşanan gelişmelerin piyasalarda karışık seyir görülüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin Fed'in bağımsızlığını zedeleyebileceği beklentisi piyasalarda endişe yarattı. Son gelişmelerle beraber dolar endeksi değer kazanırken, altın fiyatları sert düşüş yaşadı.

Dün sert yükselişler yaşayarak, 3 bin 393 dolar seviyesine yükselen ons altın yeni günde tüm kazançlarını silerek 3 bin 373 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün sabah seansında 08.36'da 3 bin 378 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle satıcılı seyir sergiliyor. Dün 4 bin 478 liraya kadar yükselen gram altın, bugün 4 bin 449 liraya kadar geriledi. Yeni günde ise sabah seansında 08.36'da 4 bin 457 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 457 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 490 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.