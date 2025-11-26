Zayıf dolar ve faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı geciken ekonomik veriler, Fed’in gelecek ay faiz indireceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi.

Eylül perakende satışlarındaki hafif artış, son aylarda görülen güçlü tüketim eğiliminin ivme kaybı gösteriyor. Tüketici güveni Nisan ayından beri en büyük düşüşünü yaşadı

.

Faizlerin düşme ihtimaline destek veren bir diğer unsur ise, Fed başkanlığı için en güçlü aday olarak görülen Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki tutumunu paylaştığı düşüncesi.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın hafta ortasında 4 bin 181 dolara yükseldi. Altının onsu sabah seansında 08.13'te 4 bin 165 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Gram altın, dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın sabah seansında 08.13'te 5 bin 686 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altı Kapalıçarşı'da 5 bin 865 liradan satılıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER ATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.