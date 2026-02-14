Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine beklenenden daha geç başlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklerken, altın fiyatlarında ise kısa vadeli baskı oluşturdu.

Enflasyonla mücadele sürecinin devam ettiği ABD ekonomisinde, faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesi yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor. Güçlü dolar, ons altın fiyatı üzerinde baskı yaratırken, iç piyasada döviz kuru ve küresel fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. İşte güncel alış ve satış fiyatları:

YATIRIMCILAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD enflasyon verileri ve dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtiyor. İç piyasada ise dolar/TL kuru ve küresel ons fiyatı gram altının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Faiz indirim sürecine ilişkin net bir takvim oluşana kadar altın fiyatlarında oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

14 Şubat 2026 Cumartesi günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden şekillendi. Güçlü ABD verileri sonrası faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi altın üzerinde baskı yaratsa da, güvenli liman talebi fiyatların tamamen geri çekilmesini sınırlıyor. Yatırımcılar için önümüzdeki süreçte Fed açıklamaları ve makroekonomik veriler belirleyici olmaya devam edecek.