Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla dolar tarafında görülen zayıf seyir altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Kapalıçarşı'da gram altın 5 bin lira sınırına yaklaşırken, çeyrek altın 8 bin lirayı aştı. Yarın ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek olan enflasyon verisi, Fed'in faiz indiriminin büyüklüğüne dair sinyaller verebilir.

Dolar endeksi sabah seansında 08.23'te 97,31 puana kadar geriledi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın bu sabah 08.23'te 3 bin 657 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

Gram altın ise dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle, tarihi zirvesini gördü. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 852 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları sert yükselişle yaşıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gram altın: 4 bin 937 lira

Çeyrek altın: 8 bin 58 lira

Yarın altın: 16 bin 113 lira

Tam altın: 32 bin 76 lira