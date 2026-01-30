Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh’ın geçmişte özellikle 2008 sonrası uygulanan parasal gevşeme politikalarını sert biçimde eleştirdiğini hatırlattı. Buna karşın Warsh’ın, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Trump’ın söylemlerine daha yakın bir çizgi izlediğine dikkat çekti.

Eryılmaz’a göre Warsh’ın Fed’de görev yapmış olması ve Beyaz Saray’a yakınlığı, onu güçlü bir aday haline getiriyor. Ancak Warsh’ın Fed’in faiz belirleme yaklaşımına yönelik eleştirileri ve kurumun yapısında köklü değişiklikler yapabilecek bir isim olarak görülmesi, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bu belirsizlik, son günlerde “şahin” fiyatlamaların öne çıkmasına yol açtı.

PİYASALARDAKİ SARSINTININ TEK NEDENİ WARSH DEĞİL

Eryılmaz, altın ve gümüşte yaşanan sert geri çekilmenin tek nedeninin Kevin Warsh olmadığını vurguladı. Warsh isminin süreci tetiklediğini ancak piyasalardaki hareketin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aynı dönemde GMSTR hisselerinde tarihi yükselişlerin görülmesi de risk iştahının farklı alanlara kaydığını gösterdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

ABD’de “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft’un bilançosunun beklentileri karşılamaması, satış baskısını artıran bir diğer unsur oldu. Filiz Eryılmaz, yapay zekâya yönelik büyük ölçekli yatırımların şirket kârlılıklarını aşağı çektiğini, özellikle bulut bilişim gelirlerinin zayıf kaldığını belirtti.

Endeksler açılır açılmaz gelen satışlarla birlikte marj çağrısına yakalanan yatırımcıların varlık satmak zorunda kaldığını dile getiren Eryılmaz, Warsh ismiyle birlikte piyasalarda yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş yaşandığını, küçük yatırımcıların da panikle satışlara yöneldiğini söyledi.

TEKNİK SEVİYELER NE SÖYLÜYOR?

Teknik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, şimdilik ikinci güçlü düşüş dalgasının durduğunu ifade etti. Buna karşın, ons altında 4.800 dolar, gümüşte 90 doların altı ve gram altında 6.750 liranın altının riskli seviyeler olmaya devam ettiğini belirtti.

"KÖPÜK ALINDI TEYAKKUZ GEREKMEZ"

Eryılmaz’a göre son düşüş, piyasadaki “FOMO” yani yükselişi kaçırma korkusuyla oluşan köpüğün alınması anlamına geliyor. Mevcut seviyelerin artık temel dinamiklerin desteklediği fiyatlar olduğunu belirten Eryılmaz, Trump’ın belirsizlik yaratan politikaları, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ilerleyen dönemde faiz indireceği beklentisinin altın ve gümüşü destekleyen unsurlar olmaya devam ettiğini vurguladı.

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR AMA DAHA SAKİN

Filiz Eryılmaz, FOMO etkisinin bu düşüşle birlikte zayıfladığını, güçlü para girişlerinin yavaşlayabileceğini ifade etti. Buna bağlı olarak altın ve gümüşte yükselişin sürebileceğini ancak önceki dönemlerdeki kadar sert ve hızlı bir hareket beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni bir olumsuz haber akışı gelmesi halinde ilave bir düşüş dalgasının da mümkün olduğunu söyleyen Eryılmaz, genel görünümde ise fiyatların bir süre dinlenerek ve daha dengeli bir yükseliş sergileyebileceği görüşünü paylaştı.