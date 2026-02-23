Spot altın fiyatı yüzde 1,2 oranında değer kazanarak ons başına 5.163,60 dolara yükseldi. Böylece ons altın, üç haftayı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD’de işlem gören Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2 artışla 5.184,90 dolar seviyesine çıktı.

Analistler, dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini, artan jeopolitik risklerin ise yukarı yönlü hareketi güçlendirdiğini belirtiyor.

Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Ons altındaki yükselişin etkisi iç piyasada da hissedildi. Gram altın, haftaya yüzde 1,3 oranında artışla 7.277 lira seviyesinden başladı.

Küresel fiyatlamalardaki ivmenin, yurt içi altın fiyatlarına da doğrudan yansıdığı görülüyor.

Mahkeme Kararı Doları Baskıladı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarifeleri geçersiz sayması, küresel büyüme açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilse de dolar üzerinde baskı oluşturdu.

Öte yandan Orta Doğu’daki belirsizlik ve çatışma riskinin devam etmesi, piyasalarda temkinli fiyatlamaların sürmesine yol açtı. Uzmanlar, mahkeme kararının Trump’ın kapsamlı ve ani tarife uygulama yetkisini sınırladığını ancak ticaret ortakları ve şirketler açısından belirsizliği tamamen ortadan kaldırmadığını vurguluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise ABD ile ticaret anlaşması imzalayan ülkelerin, kararın ardından mevcut anlaşmalardan çekilmeyi planlamadığını açıkladı.