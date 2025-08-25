Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğiminiz haftanın son işlem gününde Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte, temel görünüm ve değişen risk dengesi politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir. Hedef enflasyona yaklaşırken ılımlı sıkılaştırıcı adımlar atmaya devam edeceğiz. Esnek bir enflasyon hedeflemesini geçtik. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin aslında çok da büyük bir problem yaratmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Powell'dan gelen açıklamalar sonrası piyasalar uçuşa geçti. Altın fiyatları da sert yükselişler yaşadı. Ons altın 3 bin 379 dolara kadar yükseldi. Yeni haftanın ilk işlem gününde bir miktar gerileme gösterse de yükselişlerin devam ettiği görülüyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.14'te 3 bin 365 dolar seviyesinde hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram altında da yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Gram altın cuma günü 4 bin 454 lira seviyesine yükseldi. Yeni günde ise sabah seansında 08.17'de 4 bin 432 lirada bulunuyor.

