Küresel piyasalarda bu hafta salı günü 3 bin 791 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, ardından gelen satışlarla 3 bin 736 dolara kadar geriledi. Bugünkü işlemlerde ise 3 bin 735 dolara yakın seviyelerde yatay bir görünüm sergiliyor. FED Başkanı Powell’ın “yarı şahin” mesajları da altındaki yükselişi sınırladı.

GRAM ALTIN 5 BİN TL'NİN ALTINDA

Yurt içinde gram altın, ons fiyatına paralel olarak bu hafta 5 bin 047 TL ile rekor görmüş olsa da yeni güne 4 bin 980 TL seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 5 bin 095-5 bin 145 TL aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı sabah saatlerinde 8 bin 395 TL oldu.

MADDE MADDE ALTIN PİYASASI

Yatırımcıların gündemindeki en kritik soru, altının geldiği seviyede artık alım mı yoksa satış mı yapılacağı. Uzmanlar bu soruya 5 başlık altında yanıt veriyor:

-Jeopolitik riskler azalacak mı?

Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin krizleri yakın vadede çözüme kavuşacak gibi görünmüyor.

-Merkez bankalarının talebi düşer mi?

Son iki yılda bin ton altın alan merkez bankalarının, bu yıl da yaklaşık 900 ton alım yapması bekleniyor.

-FED daha sıkı politikaya geçer mi?

2025 ve 2026’da faiz indirimleri beklenirken, istihdamdaki zayıflık nedeniyle şahin bir adım ihtimali düşük.

-Dolar endeksi toparlanır mı?

Bu yıl %10’a yakın değer kaybeden dolar endeksinde hızlı bir yükseliş öngörülmüyor.

-Kâr satışları baskı yaratır mı?

Yüksek fiyatlardan gelen satışlar kısa vadede baskı yapabilir ancak tek başına sert bir düşüşe yol açması zor.

FED ÜYELERİNDEN UYARILAR

Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, “Daha fazla faiz indirimini desteklemeye daha az istekli olabilirim” diyerek temkinli mesaj verdi. Enflasyonun kalıcılığına dikkat çeken Goolsbee, işletmelerin hâlâ fiyat artışlarından endişeli olduğunu vurguladı.

ABD VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın cephesinde gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verisine ve haftalık işsizlik maaşı başvurularına çevrilmiş durumda. Yarın ise FED’in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler altın fiyatlarını baskılayabilir.

ŞİMDİ ALTIN ALMAK MI, SATMAK MI MANTIKLI?

Altın tarihi zirvenin ardından dinlenmeye geçmiş görünüyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı bir seyir öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcı için jeopolitik riskler ve merkez bankası alımları altını güçlü kılıyor. Ancak kısa vadeli yatırımcılar için kâr satışlarının baskı oluşturabileceği de unutulmamalı.

Sonuç olarak: Altında yeni bir yükseliş dalgası için küresel veriler belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcıların alım-satım kararlarını tek bir günün fiyat hareketine değil, gelecek verilerle şekillenen trendlere göre vermesi öneriliyor. Altın ev para piyasaları uzmanları altın alım ve satım yapmayı düşünenleri sabırlı olmaları konusunda uyarıyor.