Küresel piyasalardaki dalgalanmalar para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yıllık bazda yüzde 3,7 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu. Yarın ise piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Fed'in faiz kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alan bu veriler piyasalarda gergin bir hava yarattı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 240 dolar ile 3 bin 328 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 289 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.37'de 3 bin 234 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki geri çekilmelerin etkisiyle gram altında aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Dünü 4 bin 4 lira ile 4 bin 128 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 67 seviyesinde tamamladı. Gece seansında 3 bin 981 liraya gerileyen gram altın yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 2 lirada bulunuyor.