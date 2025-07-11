Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik yeni tarifeler ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş çaplı tarife tehditleri açıklamasının ardından yükseliş gösterdi.

Ancak, küresel ticaret ortamındaki artan çalkantı işaretleri karşısında doların güçlenmesi altının kazançlarını sınırlı tuttu ve bugün de 3338 dolar güçlü bir direnç olmaya devam ediyor.

Analistler, Trump'ın tarife savaşlarının yeniden hız kazanmasına rağmen, altının daha önceki dönemlerdeki gibi büyük bir destek görmediğini belirtiyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre, yatırımcılar hem tarife hikayesine hem de Trump'ın politika yapma tarzına daha alışkın hale gelmiş durumda.

Bu arada, ABD dolar endeksi, 24 Şubat haftasından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor, bu da altını uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Waterer, doların altınla eş zamanlı olarak yukarı hareket etmesinin, değerli metaldeki kazançların boyutunu sınırladığını ifade etti.

Analistler 3336-3342 dolar aralığının geçilebilmesi halinde 3374 dolara doğru hareket bekliyorlar.