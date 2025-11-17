Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerdeki belirsizlikler piyasalar üzerinde bası oluşturdu. Altın fiyatları da haftaya bir miktar baskıyla başladı.

ONS ALTINDA KARIŞIK SEYİR

Ons altın haftaya karışık seyirde başladı. Altının onsu yeni günde kritik eşiğe yaklaştı. Ons altın sabah seansında 08.06'da 4 bin 74 dolar seviyesinde hareketleniyor.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Gram altın, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons altındaki baskının etkisiyle sınırlı yükseliş görüldü. Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.01'de 5 bin 545 TL seviyesinde bulunuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 5 bin 805 liradan satılıyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

PİYASAPERŞEMBE GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Piyasalar, ABD ekonomisine yönelik önemli ipuçları sunacak eylül ayı tarım dışı istihdam verisi başta olmak kritik verilere odaklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu, kapanmanın etkilediği veri takvimini güncellemek için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİNE DAİR BEKLENTİLER AZALDI

Piyasalarda, gelecek ay çeyrek puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 50’den yüzde 46’ya geriledi. Enflasyon endişeleri ve bu yıl yapılan iki faiz indirimi sonrasında iş gücü piyasasında görece istikrar görülmesi, Fed üyelerinin ek gevşeme konusunda daha temkinli bir yol haritası izlemesine neden oluyor.

