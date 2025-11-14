Günün erken saatlerinde ons altın 4.211 dolar seviyesine kadar tırmandı. Beklentilerin zayıflamasıyla kazançlarının önemli bir bölümünü geri vererek kaybı yüzde 3,65'i bulan ons altın 4.057 dolara geriledi.
GRAM ALTIN 224 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ
Gram altın tarafında da sert hareketler yaşandı. Sabah 5.726 TL’den işlem gören gram altın, bir anda 224 TL düşerek 5.502 TL seviyesine kadar indi. Kapalıçarşı’da ise gram altın 5.815 TL’den alıcı buluyor.
ABD’de Demokratların geri adım atmasıyla tarihin en uzun hükümet kapanması sona erdi. Başkan Trump’ın geçici bütçeyi imzalamasıyla birlikte, piyasaların yönünü belirleyecek kritik ekonomik veriler yeniden açıklanmaya başlayacak.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİDİP GİTMEYECEĞİ HALA BELİRSİZ
Öte yandan Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceğine dair beklentiler dalgalı seyrini sürdürüyor. Fed üyelerinin temkinli mesajları sonrası ABD vadeli endekslerinde düşüş yaşanırken, piyasalarda aralık ayına yönelik faiz indirimi ihtimaline dair şüpheler yeniden artmaya başladı.
FED, aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler hızla değişti. Yüzde 63 olan indirim olasılığı yüzde 49’a düştü.