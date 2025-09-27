Altın piyasalarında rekor serisi sürüyor. 27 Eylül 2025 Cumartesi gününe 5.025,55 TL seviyesinden başlayan gram altın, yatırımcının yakın takibinde. Vatandaşlar ise “Bugün altın kaç TL oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

27 EYLÜL'DE ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altındaki hareketlilik hem yatırımcıların hem de alım-satım yapanların ilgisini çekiyor. İşte günün ilk rakamları:

Gram altın alış: 5.024,76 TL

Gram altın satış: 5.025,55 TL

Çeyrek altın alış: 8.404,00 TL

Çeyrek altın satış: 8.478,00 TL

Yarım altın alış: 16.809,00 TL – satış: 16.967,00 TL

Tam altın alış: 33.515,00 TL – satış: 33.804,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 34.284,00 TL – satış: 34.802,00 TL

Ata altın alış: 34.391,00 TL – satış: 34.711,00 TL

ALTIN F İ YATLARINDAK İ Y Ü KSEL İŞ NEREYE KADAR S Ü RECEK?

Altının 5 bin TL bandını aşması piyasada heyecan yarattı. Uzmanlar, ons altındaki hareketlerin ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin süreceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar için altın, güvenli liman olmayı sürdürürken, dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.