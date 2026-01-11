İslam Memiş, 2026 yılında altın ithalatındaki kota yasağının tamamen kalkacağını açıkladı. Bu kararın, gram altın fiyatlarında tam 1000 TL'lik dev bir düşüşe neden olacağını iddia etti.

"100 MİLYAR TL KAMU ZARARI VAR"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, operasyon düzenlenen şirketlerin kotayı delerek devleti zarara uğrattığını belirten İslam Memiş, kamu zararının 100 milyar TL'yi bulduğunu vurguladı. Uzman isim, kaçak altın getirenlerin piyasayı manipüle ettiğini ifade etti.

Kapalıçarşı'da gümüş bulmanın imkansızlaştığını söyleyen Memiş, randevuların 15 gün sonrasına verildiğini belirtti. Kotayı delenlerin piyasada karaborsa oluşturduğunu ve vatandaşın mağdur edildiğini ekledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN 1000 LİRA DÜŞECEK?

İslam Memiş, 2026 yılında kalkacak olan kota yasağının fiyatları tepe taklak edeceğini iddia etti. Kota kalktığında piyasadaki arzın artacağını ve suni işçilik maliyetlerinin yok olacağını savundu.

Fiyatlardaki gerilemenin kademeli olarak 1000 lirayı bulacağını belirten Memiş, tekelciliğin son bulmasıyla esnafın rahat bir nefes alacağını söyledi. Bu düşüşle birlikte piyasanın gerçek dengesine kavuşacağını vurguladı.

ALTINDA 30 BİN TL SINIRI VE NAKİT DEVRİ

İslam Memiş, 2025 yılında altın ticaretinde devrim niteliğinde bir kararın uygulanacağını açıkladı. Fiziki altın alımlarında elden nakit ödeme sınırı 30 bin TL olarak belirlendi. Bu tutarın üzerindeki tüm alışverişler artık bankalar üzerinden havale yoluyla yapılacak. Memiş, bu uygulamanın kayıt dışı parayı engellemek için hayati bir adım olduğunu ifade etti.

İSLAM MEMİŞ'İN 2026 YILI PİYASA ÖNGÖRÜLERİ

Ünlü uzman, 2026 yılında kota yasağının kaldırılmasıyla birlikte piyasada rekabetin yeniden tesis edileceğini öngörüyor. Gram altında beklenen 1000 TL'lik kademeli düşüşün temelinde ise karaborsa işçilik ücretlerinin son bulması yatıyor.

Bu süreçle birlikte piyasadaki tekelciliğin biteceğini ifade eden Memiş, 30 bin TL üzeri alışverişlerde getirilen banka zorunluluğunun da sistemi daha güvenli hale getireceğini savundu.

Not: Haberde yer alan bilgiler uzmanın kendi görüşleridir. Yatırım tavsiyesi değildir.