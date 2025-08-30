Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, piyasaları olduğu kadar yatırımcıların kararlarını da etkiliyor. Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, “Bugün altın fiyatları kaç TL oldu?” sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.

30 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları haftanın son iş gününde de yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Gram altın satış fiyatı: 4.561,39 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.466,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 14.932,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 29.541,45 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 29.727,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 74.080,18 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.448,74 Dolar

YATIRIMCILARIN GÖZLERİ ALTIN VE DÖVİZDE

Ekonomideki belirsizlikler, altın fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişim, altının seyrini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, kararlarını verirken güncel fiyatları anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

'ALTIN FİYATLARINI YAKINDAN TAKİP ETMEK ÖNEMLİ'

30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında tablo bu şekilde şekillendi. Uzmanlar, altın yatırımının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu hatırlatırken, kısa vadede fiyatların dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.