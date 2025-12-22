Altın fiyatları pazartesi günü, ABD’de faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik artan beklentiler ve küresel risk algısındaki bozulmanın etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın 4 bin 420 doların üzerine yükselirken, iç piyasada gram altın 6 bin 100 lira seviyesine yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti.

Güvenli liman talebindeki artış yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatları da güçlü alımların etkisiyle tarihi zirvesini test ederek ralliye katıldı.

FA İ Z BEKLENT İ LER İ VE JEOPOL İ T İ K R İ SKLER F İ YATLARI DESTEKL İ YOR

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtiyor. Buna ek olarak jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, değerli metalde yükselişin temel dinamikleri arasında gösteriliyor.

Bu gelişmeler ışığında dünyanın önde gelen finans kuruluşları da 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHM İ NLER İ

Uluslararası bankalar ve finans kuruluşlarının 2026 yılı için ons altın beklentileri şu şekilde sıralanıyor:

LBMA: 4 bin 980 dolar

Wells Fargo: 4 bin 700 dolar

Commerzbank: 4 bin 200 dolar

Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar

UBS: 4 bin 500 dolar

Bank of America: 4 bin 538 dolar

Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar

JP Morgan: 4 bin 600 – 5 bin dolar

Goldman Sachs: 4 bin 900 dolar

Société Générale: 5 bin dolar

HSBC: 5 bin dolar

Tahminler, ons altının önümüzdeki yıllarda da yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

ALTIN F İ YALARI Y Ü KSELMEYE DEVAM EDECEK M İ ?

Uzmanlara göre faiz indirimlerinin hız kazanması, doların zayıflaması ve küresel belirsizliklerin sürmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Dev bankaların 2026 için 5 bin dolara yaklaşan tahminleri de, altının orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruyacağına yönelik beklentileri destekliyor.

Ancak analistler, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.