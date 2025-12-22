Altın fiyatları pazartesi günü, ABD’de faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik artan beklentiler ve küresel risk algısındaki bozulmanın etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ons altın 4 bin 420 doların üzerine yükselirken, iç piyasada gram altın 6 bin 100 lira seviyesine yaklaşarak yatırımcıların odağına yerleşti.
Güvenli liman talebindeki artış yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatları da güçlü alımların etkisiyle tarihi zirvesini test ederek ralliye katıldı.
FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtiyor. Buna ek olarak jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, değerli metalde yükselişin temel dinamikleri arasında gösteriliyor.
Bu gelişmeler ışığında dünyanın önde gelen finans kuruluşları da 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ
Uluslararası bankalar ve finans kuruluşlarının 2026 yılı için ons altın beklentileri şu şekilde sıralanıyor:
LBMA: 4 bin 980 dolar
Wells Fargo: 4 bin 700 dolar
Commerzbank: 4 bin 200 dolar
Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar
UBS: 4 bin 500 dolar
Bank of America: 4 bin 538 dolar
Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar
JP Morgan: 4 bin 600 – 5 bin dolar
Goldman Sachs: 4 bin 900 dolar
Société Générale: 5 bin dolar
HSBC: 5 bin dolar
Tahminler, ons altının önümüzdeki yıllarda da yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.
ALTIN FİYALARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlara göre faiz indirimlerinin hız kazanması, doların zayıflaması ve küresel belirsizliklerin sürmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Dev bankaların 2026 için 5 bin dolara yaklaşan tahminleri de, altının orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruyacağına yönelik beklentileri destekliyor.
Ancak analistler, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.