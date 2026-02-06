Altın piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvenin ardından başlayan geri çekilme, piyasayı tedirgin etti.

ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması ve kâr realizasyonlarının etkisiyle ons altın 4 bin 402 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın da bu düşüşten payını alarak 6 bin 755 TL bandına yerleşti. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acer, piyasadaki bu volatiliteyi değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken "kırmızı çizgileri" açıkladı.

ONS ALTINDA KRİTİK ALARM

Acer, ons altındaki geri çekilmelerde 4 bin 750 dolar seviyesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Bu rakamın güçlü bir destek olduğunu söyleyen Acer, "Bu seviye üzerinde kalıcı olup olmadığına dikkat etmekte fayda var. Eğer 4 bin 750 desteği korunamazsa satış baskısı bir miktar daha derinleşebilir" ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞ İÇİN 4 BİN 490 SEVİYESİ

Altının tekrar güç kazanabilmesi için önündeki ilk engelin 4 bin 940 dolar olduğunu belirten Ali Acer, bu seviyenin altındaki yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini dile getirdi. Acer'a göre, 4 bin 940 doların üzerinde kapanışlar gelmediği sürece, yukarı yönlü her hareket piyasa tarafından "satış fırsatı" olarak değerlendirilebilir.

GRAM ALTIN BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın da zirve seviyelerinden uzaklaştı. 5 Şubat akşam saatlerinde 6 bin 755 TL'den işlem gören gram altın için teknik analizler, 6 bin 802 TL seviyesinin altında kalınması durumunda 6 bin 620 TL ve ardından 6 bin 300 TL bölgelerinin test edilebileceğini tahmin ediyor. Olası toparlanmalarda ise 7 bin TL psikolojik sınırı yeniden hedeflenecek.

DOLAR ENDEKSİ VE FED ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki bu ani düşüşün temelinde, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin (DXY) toparlanması yatıyor. Yatırımcılar, Fed’in faiz politikasına dair belirsizlikler ve Trump yönetiminin yeni Fed başkanı adayına ilişkin spekülasyonlar nedeniyle "güvenli liman" yerine nakit dolara yönelmeyi tercih ediyor.

