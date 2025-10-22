Altın ve gümüş fiyatlarında 9 haftadır aralıksız yükseliş yaşanırken, dünkü işlemlerde değerli metallerde sert satış dalgası yaşandı. Uzmanlar, söz konusu gerilemenin teknik bir düzeltme olabileceğini belirtirken; orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin altın ve gümüş için destekleyici olmaya devam edebileceğini söyledi.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, Nisan 2013 yılından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Ons altın, saat 14.28 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 2,35 kayıpla 4 bin 28 dolardan alıcı buluyor.

Kapalı Çarşı'da sabah saatlerinde 6 bin 123 liradan 5 bin 842 liraya kadar düştü. Gram altındaki kayıplar 285 lirayı buldu. Şu sıralar gram altın 5 bin 838 liradan işlem görüyor.

Ons altında yaşanan kayıp gram altına da yansıdı ve dünkü işlemlerde 5 bin 895 TL'ye kadar yükselen gram altın, 5 bin 406 TL'ye kadar geriledi. Gram altın şu dakikalarda ise 5 bin 430 TL'de hareket etti.

Gümüşte de benzer bir eğilim gözlenirken; ons gümüş dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara indi ve böylelikle Şubat 2021'den bu yana dip seviye görüldü. Ons gümüş şu sıralarda ise, 0,8 artışla 48,74 dolardan işlem görüyor.