Kayserili vatandaş, geçmişte bir yakınının düğününde çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğününde aynı akrabasının ne katıldığını ne de takı gönderdiğini görünce durumu yargıya taşıdı.

GÜNCEL DEĞERİNİ İSTEDİ

Vatandaş, takısının toplumsal teamül gereği karşılıklılık içerdiğini belirterek, çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talebiyle icra takibi başlattı. Ödeme emrinde, geçmişte takılan altının bugünkü değeri hesaplanarak alacak kalemi oluşturuldu.

Borçluya tebliğ edilen ödeme emrine yasal sürede itiraz edilmedi. İtiraz gelmeyince takip kesinleşti. İcra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Böylece düğünde takılan çeyrek altın, hukuki yolla geri alınmış oldu. Sosyal medyada bir kesim düğünde takılan altınların hediye statüsünde olduğunu savunarak, takının karşılıksız verildiği, geri istenemeyeceği savundu.