Altın fiyatları yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. ABD'de hükümetin kapanması ve artan faiz indirimi sinyalleri yatırımcıları güvenli limana yönlendirdi.

Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu. İki ülke Salı günü karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine liman ücretleri uygulamaya başlamıştı.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın 4 bin 243 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Sabah 08.14'de 4 bin 228 dolardan satılıyor.

GRAM ALTINDA SON DURUNM

Ons altındaki rekorlar ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle, gram altın sert yükselişler yaşıyor. Gram altın bugün 5 bin 707 liraya yükselerek rekor kırdı. Gram altın sabah seansında ise 08.11'de 5 bin 684 liradan satılıyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın, Kapalı Çarşı'da 5 bin 919 liradan satılıyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.