Yıl boyunca görülen jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki belirsizlik, ons altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu. Ons altın cuma günü ons başına 4 bin 382 doların üzerine çıkarak yeni bir zirve yaptı. Artan küresel fiyatlar iç piyasada sarrafiye grubu altınların rekor üzerine rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcılar uygun alım fırsatını dört gözle beklerken, altın her saniye yeni bir rekora imza atıyor.



ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'Yİ DEVİRDİ



Kapalıçarşı tarihinde ilk kez çeyrek altın fiyatı 10 bin TL'yi geride bırakırken, ekonomistler altın fiyatlarında psikolojik bir tavanın daha yıkıldığına dikkat çekti. Çeyrek altın, sabah 10 bin liradan güne başladıktan sonra, saatler içinde 220 lira birden değer kazandı. Çeyrek altın sabah seansında en yüksek 10 bin 221 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.

SON 5 YILIN EN BÜYÜK HAFTALIK YÜKSELİŞİ



17 Ekim 2025 sabahı gram altın resmi rakamlarda, 5 bin 910 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Günün ilk saatlerinde 5 bin 855 TL civarında işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 6 bin 267 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.