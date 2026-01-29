Ons altın sabah saatlerinde 5.600 dolar seviyesini aşarak rekor kırarken, spot piyasada 5.601 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen kar satışlarıyla ons altın 5.564 dolar seviyesine çekildi. Yurt içinde ise gram altın 7.813 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 7.773 TL civarında işlem görüyor.

Gümüş de yükselişten payını aldı. Gümüşün ons fiyatı 120,46 dolara çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Dolar endeksindeki zayıflama ve Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler, değerli metallere olan talebi canlı tutmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ 500 DOLARI GÖREBİLİR

Bu güçlü yükselişlerin ardından piyasaların odağı, emtiaların bundan sonraki seyrine çevrilmiş durumda. Ekonomist Selçuk Geçer, altın, gümüş ve bakırdaki hareketleri ve olası senaryoları değerlendirdi:

Ekonomist Selçuk Geçer SÖZCÜ TV'deki açıklamalarında emtialardaki hızlı yükseliş ivmesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Geçer, yükselişin devam ettiği taktirde gelebileceği noktaları açıkladı:

"Altın-gümüş oranı normal şartlarda 1,15-1,20 seviyesindeydi. Yani 1 altına 15 ya da 20 gümüş şeklinde doğadan çıkarılıyordu.

Şu anda o rasyo (oran) 1,45 seviyesinde daha önce 1,85 seviyelerine kadar çıkmıştı. Altın 10 bin dolara gelirse biz o oranının da daraldığını düşünürken şu an gümüşün onsu 120 dolardı. Eğer altın 10 bin dolara giderse o rasyo da daralırsa gümüş 500 dolar görünüyor.

GÜMÜŞ NEDEN DEĞERLENİYOR?

Birinci nedeni değerli maden olması ancak esas kullanım alanı, veri merkezleri, güneş panelleri, enerji santralleri; inanılmaz bir iletken olduğu için çip teknolojisinde de kullanılıyor. Bu endüstriyel alım da bu altın-gümüş rasyosunu kapatırsa 10 bin dolarlık altın varken 500 dolarlık gümüş görebiliriz. 120 doların dörde katlaması anlamına geliyor.

Bakır ton başına 13 bin doları geçti. Şu anda da 16-17 bin dolarlar konuşulmaya başlandı. Garip bir şekilde her şey yükseliyor."