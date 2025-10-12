Değerli metaller, küresel piyasalarda güvenli liman arayışıyla hızla yükseldi. Ancak getiriler karşılaştırıldığında platin, 2025’in açık ara kazananı oldu.

PLATİN GETİRİDE LİDER OLDU

Platin, yılın başından bu yana yüzde 81,9 oranında prim yaparak yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Gümüş yüzde 64,9 oranında artarken, altının getirisi yüzde 51,9 seviyesinde kaldı. ABD’nin gümüşü stratejik metal listesine dahil etmesi talebi artırsa da, en büyük çıkış platin tarafında yaşandı.

Sanayi üretiminde kritik rol oynayan platin; otomotiv, sağlık, mücevherat ve enerji sektörlerinde yoğun olarak kullanılıyor. Uzmanlara göre bu geniş kullanım alanı, metalin değerini önümüzdeki dönemde de yukarı taşımaya devam edecek.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER TALEBİ ARTIRDI

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, faiz tartışmaları ve hükümetin kapanmasıyla oluşan belirsizlik ortamı, altın ve diğer değerli metallere olan ilgiyi artırdı. Bu süreçte platin, sanayi üretimindeki kullanımı sayesinde yatırımcıların gözdesi haline geldi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Altın hafta içinde ons başına 4.081 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü, ardından 3.997 dolara geriledi. Türkiye’de ise gram altın 5.443 liraya kadar yükseldikten sonra 5.349 liraya indi. Uzmanlar, altında balon riskine dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve doların zayıf seyri nedeniyle fiyatların yüksek kalabileceğini belirtiyor.

KRİPTO PİYASASI DÜZELTME SÜRECİNDE

Haftaya rekorlarla başlayan kripto para piyasası, kâr satışlarının etkisiyle gerilemeye başladı. Bitcoin 126 bin dolardan 120 bin dolara, Ethereum ise 4.752 dolardan 4.294 dolara düştü. ABD’de faiz belirsizliği ve hükümetin kapanmasının yarattığı ekonomik riskler, dijital varlıkların yönünü sınırlıyor.