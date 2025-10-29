Piyasaların gözü kulağı bugün Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığında indirmesi öngörülüyor. Faiz kararının ardından karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Powell'dan gelecek mesajlar altın, dolar ve borsaların yönünü belirmede etkili olabilir.

Ons altın son bir haftadır kazançlarını silerek, aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşanıyor. Ons altın dün 3 bin 881 dolara geriledi. Yeni günde sabah seansında 08.46'da 3 bin 962 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında görülen sert düşüşle ve dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisiyle gram altın sert düşüş yaşadı. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 239 liraya kadar geriledi. Yeni günde sabah seansında 08.46'da 5 bin 340 lirada bulunuyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalı Çarşı'da 5 bin 706 liradan satılıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş rekor yükselişlerinin ardından son günlerde sert kayıplar verdi. Ons gümüş 45,56 dolara kadar düştü. Dün akşam seansında yeniden yönünü yukarı çevirerek sabah seansında 08.46'da 47,50 dolarda bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUN

Gram gümüş, rekorlar sonrası kazançlarını silerek aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Dün ise dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons gümüşteki yükselişlerin etkisiyle yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik yaşıyor. Sabah seansında 08.46'da 64,19 lira seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.