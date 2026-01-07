Altın ve gümüş fiyatları, son dönemde görülen güçlü ralli sonrasında aşağı yönlü eğilimler sergiliyor.

Spot altın, yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4 bin 458 dolara indi. Altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Altının onsu bugün sabah 08.29'da 4 bin 669 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÖN AŞAĞI

Ons altında görülen aşağı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki kısmi geri çekilmenin etkisiyle, gram altında satıcılı seyrin olduğu görülüyor. Gram altın bugün 08.29'da 6 bin 154 lirada bulunuyor.

GÜÇLÜ DOLAR METALLER ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

ABD doları, yaklaşan yoğun ABD ekonomik veri takvimi öncesinde iki haftadan fazla süredir en yüksek seviyelerine yakın dar bir bantta seyretti. Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, görev süresinin bu ay sona ereceğini anımsatarak, ekonominin ivmesini koruyabilmesi için bu yıl agresif faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Piyasalar, Fed’in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapmasını öngörürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yeni ipuçları açısından yakından takip ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump, Caracas ve Washington’un, 2 milyar dolara kadar Venezuelalı ham petrolün ABD’ye ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu adımın, arzın Çin’den ABD’ye yönlendirilmesi anlamına geldiği aktarılıyor. Venezuelalı yetkililer ise eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA GERİ ÇEKİLME

Ons gümüş, yüzde 1,2 düşüşle 80,34 dolar seviyesine indi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile rekor tazelemişti. Gümüş, yılı yüzde 147’lik artışla kapatarak altını sollamıştı.

Spot platin yüzde 2,9 düşüş yaşayarak 2 bin 373 dolara inerken, geçen pazartesi 2 bin 478 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 2,5 düşüşle bin 777 dolar seviyesinde işlem gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.