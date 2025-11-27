Hafta ortasında iki haftalık zirvesine yakın seyreden altın, bu sabah yönünü aşağı çevirdi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın aralık toplantısında faiz indirip indirmeyeceğine dair karışık sinyalleri fiyatlamaya devam ediyor.

ONS VE GRAM ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

Spot altın, yüzde 0,4 düşerek ons başına 4 bin 151 dolar seviyesine gerilerken; ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,3 kayıpla 4 bin 151,20 dolara indi.

ABD’de ons altın tarafındaki zayıflığın etkisi Türkiye piyasalarına da yansıdı. Gram altın, yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 660 lira seviyesinden başladı. Saat 09.12 itibarıyla 5 bin 663 lirada buunuyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, mevcut tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Fed’in bir sonraki hamlesi belirsiz. Bu yüzden altın, toplantı öncesinde konsolidasyon sürecine girmiş durumda.”

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR AMA BELİRSİZLİK DE GÜCÜNÜ KORUYOR

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin kararsızlık, swap opsiyonları ile kısa vadeli faiz türevlerinde korunma amaçlı işlemleri hızlandırdı.

New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Guvernörü Christopher Waller gibi isimler, zayıflayan işgücü piyasasının tahvil getirilerini baskıladığını belirterek aralık ayında gevşeme adımı atılabileceğini savunuyor.

Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi (US10YT=RR) ise önceki seansta bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Buna karşılık bazı bölgesel Fed yetkilileri, enflasyonun yüzde 2 hedefine daha güçlü biçimde yaklaşmadan faiz indiriminin ertelenmesi gerektiği görüşünde.

FED'DE YENİ BAŞKAN İHTİMALİ GÜNDEMDE

Mevcut başkan Jerome Powell’ın yerine aday olarak öne çıkan Kevin Hassett, tıpkı ABD Başkanı Donald Trump gibi daha düşük faizlerden yana tavır alıyor.

Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali CME FedWatch verilerine göre yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.

Getiri üretmeyen altın, düşük faiz dönemlerinde genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

ABD İŞGÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLIK DEVAM EDİYOR

Çarşamba günü açıklanan verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları gerilese de ekonominin, işgücü piyasasına katılmak isteyenler için yeterli istihdam yaratmakta zorlandığı görülüyor.

Ayrıca ABD tüketici güveni, kasım ayında istihdam görünümündeki bozulma ve hanehalkı gelirlerine yönelik endişeler nedeniyle düşüş kaydetti.