CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasını ardından CHP İl başkanlığında CHP'lilerin girişini engellemek için polis ablukaya aldı. Haftanın ilk işlem gününe borsa da düşüşle başladı. Yatırımcılar siyasi havanın belirsizliğinden dolayı altına yöneldi. Gram altın serbest piyasada 4 bin 784 lira ile rekorunu tazeledi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 842 lira

Çeyrek altın: 7 bin 900 lira

Yarım altın: 15 bin 801 lira

Tam altın: 31 bin 455 lir

ONS ALTIN DA REKOR KIRDI

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle tüm zamanların zirvesine yakın seyrini sürdürüyor ve ons başına 3.600 dolar seviyesine yaklaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığını artırarak değerli metaldeki yükselişi destekledi.

Geçtiğimiz Cuma günü 3.600 dolar ile rekor kıran altın, bugün hafif bir düşüşle 3.588 seviyelerinde işlem görerek güne başladı.

Saat 10.17 itibarıyla ons altın 3 bin 608 doalr ile rekorunu tazeledi. ABD vadeli altın kontratları ise Aralık teslimi için %0,8 düşüşle 3.624 dolardan işlem görüyor.

ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ

Analistler, zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, bunun altın için olumlu rüzgarlar estirdiğine işaret ediyorlar.

Standard Chartered, ABD'deki Ağustos ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve işsizliğin artmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

Bu hafta ABD enflasyon rakamlarında beklenmeyen gelişme olmaması durumunda altının 3.600 doları test edebileceği belirtiliyor.

Çin Merkez Bankası altın varlıkları Ağustos ayı sonunda Temmuz ayındaki 73,96 milyon ons seviyesinden 74,02 milyon onsa yükseldi. Merkez Bankası, bu artışla birlikte altın rezervlerini art arda 10'uncu ayda da genişletmiş oldu. Çin, bu altın alım turuna Kasım ayında başladı ve bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş oldu. Altın rezervlerinin parasal değeri 243,99 milyar dolardan 253,84 milyar dolara ulaştı.