Altın, ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda anlaşmasının ardından yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Ancak ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma ihtimali sebebiyle piyasaları tedirgin ediyor.

Öte yandan gerilimin bir diğer adresi, Pakistan-Afganistan tarafı oldu. Pakistan, Afganistan'a savaş açtığını duyurdu. Afganistan yönetimi, Pakistan’ın saldırılarına yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere operasyon başlattığını açıkladı. Açıklamada 15 askeri noktanın ele geçirildiği öne sürüldü. Pakistan ise 60 Taliban mensubunun öldürüldüğünü iddia etti. Afganistan’ın başkenti Kabil’de art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Günün ilerleyen saatlerinde Pakistan Savunma Bakanlığı, “Sabrımız taştı, Afganistan’la açık savaşa girdik” açıklamasıyla savaş ilan etti.

Fed tarafında da faiz indirimine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan yatırımcılar, Fed’in faiz oranlarına ilişkin bir sonraki adımına dair ipuçlarını da izliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmesi halinde bu yıl birkaç faiz indiriminin mümkün olabileceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden son verilere rağmen 2026’da toplam bir puanlık faiz indirimi çağrısını yineledi.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde haftalık kazancına doğru ilerliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.05'te 5 bin 184 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükselişlerini koruyor. Gram altın b uğun 08.05'te 7 bin 326 lirada hareketleniyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 487 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

