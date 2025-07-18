Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz baskılarının artması, dolar ve altın tarafında baskıyı artırıyor.

ABD’nin dört büyük bankasının CEO’ları, Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden alma açıklamasına karşı uyarıda bulundu. Bankacılık devleri, merkez bankası bağımsızlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, siyasi müdahalenin piyasalarda istikrarsızlık ve küresel güvensizlik yaratabileceği uyarısında bulundu.

ONS ALTINDA YATAY SEYİR

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altında karışık seyir yaşanıyor. Dünü 3 bin 310 dolar ile 3 bin 357 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 338 seviyesinden tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.35'te 3 bin 348 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle hafif yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor. Dünü 4 bin 277 lira ile 4 bin 335 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 323 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.35'te 4 bin 332 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 332 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 353 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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