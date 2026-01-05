Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 117 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 bin 990 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 2 artışla 6 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 331 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 2 primle 4 bin 420 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Başkan Donald Trump'ın farklı ülkelere de gözdağı vermesi küresel çapta jeopolitik endişeleri artırırken, bu durum altına olan talebinin artmasına neden oldu.

Bir süredir ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentiler ve merkez bankalarının alımlarıyla üst üste rekor rıkan altının ons fiyatı, ABD'nin attığı adımlarla jeopolitik risklerden de belirgin şekilde destek almaya başladı.

Makroekonomik veri tarafında bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi sunması bekleniyor. Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olması tahmin ediliyor.