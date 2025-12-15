ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indirimini gerçekleştirmesi, gelecek yıl için 1-2 ek faiz indirimine kapı aralaması ve aylık 40 milyar dolarlık bono alım programını duyurması, dolar endeksinde zayıflamaya yol açtı. Bu gelişmeler, başta altın olmak üzere kıymetli metallere alım getirdi.

Cuma günü yapılan işlemlerde ons altın 4.353 dolara kadar yükselerek tarihi zirve olan 4 bin 381 dolara yaklaşmış, günün ilerleyen saatlerinde ise sınırlı kar satışlarıyla birlikte fiyatlarda hafif geri çekilme yaşanmıştı.

ONS VE GRAM ALTIN

Yurt içinde ise altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Spot piyasada 15 Aralık 2025 tarihli işlemlerde gram altın, TSİ 07.15 itibarıyla 5.941 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.000 TL’yi, çeyrek altın satış fiyatı ise 9.772 TL’yi gördü.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK 3 VERİYE ODAKLANDI

Altın piyasasında bu hafta ABD’de açıklanacak üç kritik veri yakından izlenecek. Salı günü kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam, perşembe günü kasım ayı enflasyon rakamları ve cuma günü ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi piyasaların odağında olacak.

Söz konusu verilerin tamamı Fed’in para politikası açısından belirleyici rolde. Enflasyon göstergelerinin beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi ve istihdam tarafında güçlü bir görünüm oluşması halinde, “daha güvercin Fed” beklentileri güçlenebilir ve bu da altın fiyatlarını destekler.