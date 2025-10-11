Kendi parasına güvenemeyerek altınla borçlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu hamlesi, milyarlarca dolarlık maliyet çıkardı. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal’in hesaplamasına göre Hazine’nin altın borçlanmasının kamuya 1 yıllık maliyeti 9 milyar 272 milyon dolar oldu.

Gencal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hazine’nin Şubat 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 14 milyar 706 milyon dolarlık altın borçlanması yaptığını hesapladı. Bu dönemde altının rekor üstüne rekor kırmasıyla Hazine’nin altın borçlanması için yapacağı geri ödemenin 23 milyar 979 milyon dolara ulaştığını açıklayan Gencal, “Hazine’nin altın borçlanmasının dolar cinsinden yıllık maliyeti yüzde 57.8 seviyesinde. Bu borçlanmalarda oluşan 9.3 milyar dolarlık ek maliyet Hazine’nin, yani vatandaşın, üzerine binmiştir” dedi.

SENEYE ÖDENECEK

Gencal, 24 milyar dolara yaklaşan borç geri ödemesinin önemli bir kısmının 2026’da yapılacağını hatırlattı. Gencal “Ons altındaki her 50 dolarlık artış, borç yükünü 330 milyon dolar artırıyor. Hindistan dışında altınla borçlanan ülke yok” yorumunu yaptı.

Ekonomist Kerim Rota da dövizle borçlanmaya ‘ilk günah’ adının verildiğini söyleyerek “İlk günah 2018’de işlendi ve iç borçlanmada sıfıra kadar inen döviz payı hızla yükseldi. İç borçlanmanın TL ile yapılması lazımdı. Bankalar zaten Hazine’ye borcu getiriyorken altın ve döviz riskini almak zorunda değildik” ifadesini kullandı. Ekonomistler, hatalı politikaların 9.3 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu, diğer yandan ilkokuldan lise sona kadar devlet okullarında öğrencilere bir öğün yemek vermenin yıllık maliyetinin yalnızca 4-5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Ekonomistler, iç borçlanmanın TL ile yapılması gerektiğini belirterek “Döviz ve altında fiyat riski alınmamalı”

görüşünü paylaştı.

TCMB rezervinde illüzyon yaratıyor

ALTINDAKİ rekorlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesini zorlarken, Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerini ise büyütmeye devam ediyor. Finansal danışmanık şirketi Capital Economics’e göre TCMB’nin rekor seviyeye ulaşan rezervlerindeki artış büyük oranda altın fiyatlarındaki yükselişle ilişkili. TCMB’nin altın rezervinin 1 yılda yüzde 10 artarak 640 tona ulaştığının hatırlatıldığı raporda, “Altındaki yükselişin TCMB rezervini 30 milyar dolar artırması sahte bir illüzyon yaratıyor” denildi.