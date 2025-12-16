Altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu ve Avrupa’daki jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutsa da, yatırımcıların ABD’den gelecek kritik veriler öncesinde temkinli davranması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, güne önceki kapanışa göre yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 288 dolardan işlem görürken, dün 4 bin 353 dolara kadar yükselmişti.

Gram altın ise hem dolar/TL kurunun sınırlı yükselmesi hem de onsun yükselmesiyle 5 bin 887 liradan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Piyasalarda yaşanan bu geri çekilmede, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni yıldaki para politikası adımlarına yön verebilecek ABD istihdam verileri belirleyici oluyor. Bugün TSİ 16.30'da açıklanacak işsizlik ve istihdam raporunun, Fed’in faiz indirimlerine ne kadar hızlı ve ne ölçüde devam edebileceğine dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Analistler, istihdam piyasasının güçlü seyrini koruması halinde Fed’in temkinli duruşunu sürdürebileceğini, bunun da doları destekleyerek altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı yaratabileceğini belirtiyor. Buna karşılık verilerin beklentilerin altında kalması durumunda ise faiz indirim beklentilerinin yeniden güçlenebileceği ve altının yeniden yükseliş eğilimine girebileceği ifade ediliyor.