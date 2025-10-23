Küresel piyasalarda altın fiyatları, doların güçlenmesiyle geriledi. Spot altın, perşembe sabahı ons başına 4 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksindeki artış değerli metal üzerinde baskı yarattı.

GRAM VE ONS ALTINDA SON DURUM

Spot altın ons başına 4 bin 89 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın günün erken saatlerinde 5 bin 520 lira seviyesinde hareketleniyor. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 938 liradan, çeyrek altın ise 9 bin 685 liradan işlem görüyor.

"NORMAL BİR DÜZELTME"

Dolar endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak diğer para birimleri karşısında güçlenirken, bu durum altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, son düşüşün “normal bir düzeltme” olduğunu belirterek, “Kısa vadede volatilite yüksek, yatırımcılar dikkatli olmalı. Ancak uzun vadede altın için hala pozitifiz,” dedi.

PİYASALARA YÖN VERECEK ENFLASYON VERİSİ

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporunun, hükümetin kapanması nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından cuma günü açıklanması bekleniyor. Ekonomistler, çekirdek enflasyonun eylül ayında yüzde 3,1 seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor.

Yatırımcılar, Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Faiz oranlarının düşük kalması, getirisi olmayan altın gibi varlıkları daha cazip hale getiriyor.

TRUMP'TAN RUSYA'NIN DEV ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Güney Kore’de yapacağı görüşmede, Çin’in Rus petrolü alımları konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Beyaz Saray ayrıca, Çin’in nadir element ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalara misilleme olarak yazılım destekli ihracat ürünlerine yönelik yeni sınırlamalar üzerinde çalışıyor.

ROSNELT VE LUKOIL'E YAPTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi" dedi.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar" değerlendirmesini yaptı.

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz" diye konuştu.