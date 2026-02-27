Altın piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yön arayışını artırdı. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruyabileceği belirtilirken, ikinci yarıda fiyatlarda farklı bir tablonun oluşabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgularken, altın yatırımında uzun vadeli perspektifin önemine dikkat çekiyor.

ÜÇ UZMANDAN ÜÇ FARKLI YIL SONU BEKLENTİSİ

"Gram Altında Yıl Sonu Beklentim 11 Bin Lira" – Mehmet Ali Yıldırımtürk

cnbce'de yer alan habere göre, Mehmet Ali Yıldırımtürk, ocak ayında altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandığını hatırlatarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik riskleri artırabilecek adımlarının ve zayıf dolar isteğinin altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Şubat ayının başında dalgalı seyreden altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Yıldırımtürk, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve olası askeri gerilimlerin ons altının 5 bin dolar üzerinde tutunma çabasını desteklediğini ifade etti.

Gram altın için ise yıl genelinde 11 bin lira seviyesini beklediğini kaydeden Yıldırımtürk, yatırımcılara kısa vadeli alımlar yerine orta ve uzun vadeli düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini önerdi.

"Altında 2. Yarı Tablo Değişecek" – İslam Memiş

İslam Memiş, ocak ayında görülen sert yükselişlerin kalıcı bir trendi yansıtmadığını belirterek, ons altının 5.600 dolar seviyelerine kadar yükselmesini “köpük fiyatlama” olarak değerlendirdi.

Memiş, yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu ve gram altının 10 bin lira seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

Ancak Memiş, yılın ikinci yarısında farklı bir tablo oluşabileceğini ve yükselişin ardından altın fiyatlarında yeniden bir geri çekilme yaşanabileceğini vurguladı. Ons altında 6.000 dolardan 4.000 dolara kadar bir düzeltme sürecinin olası olduğunu belirtti.

"Altında Yeni Zirve Beklemiyorum" – Zafer Ergezen

Zafer Ergezen ise son haftalarda yaşanan geri çekilmeyi değerlendirerek, Fed başkanının şahin duruşunun kar satışlarını tetiklediğini söyledi. ABD’nin İran’a yönelik olası hamleleri ve Trump’ın tarifeleri gündeme taşımasının küresel belirsizliği artırdığına dikkat çeken Ergezen, bu gelişmelere rağmen altın fiyatlarında yeni bir zirve beklemediğini ifade etti.

Ergezen, piyasanın önemli ölçüde doygunluk seviyesine ulaştığını ve yeni bir risk unsuru ortaya çıkmadıkça yükselişlerin ivme kazanmasının zor olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde altın piyasasında “izle-gör” stratejisinin öne çıkacağını ve dalgalı seyrin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Uzmanların değerlendirmeleri, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini, ancak uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar yaratabileceğini gösteriyor. Gram altın ve ons altın fiyatlarında yılın ikinci yarısı için farklı senaryolar öne sürülürken, yatırımcılar temkinli ve stratejik hareket etmenin önemine dikkat ediyor.